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Украинский баскетболист помог испанской команде выиграть восьмой матч в Еврокубке

Украинский баскетболист помог испанской команде выиграть восьмой матч в Еврокубке

КИЕВ. 27 января. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой сыграл за "Гран-Канарию" в матче против греческого "Промитеаса" в групповом этапе Еврокубка, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

Детали

Пустовой провел на паркете 18:20 минут, за которые набрал 4 очка (1/5 двухочковым, 2/2 штрафных), собрал 3 подбора, совершил 1 перехват, поставил 1 блок-шот при 1 потере и 3 фолах. Его коллектив выиграл 81:62.

В среднем Пустовой в 7 играх в Еврокубке набирает 8,7 очков, делает 3,4 подбора и отдает 0,6 передач. Реализация двухочковых - 61 процент.

Отметим, что "Гран-Канария" возглавляет группу В, имея 8 побед в 10 играх.

Дополнение

Следующий матч "Гран-Канария" проведет 28 января против "Валенсии" в чемпионате Испании, в Еврокубке команда сыграет 1 февраля также против "Валенсии".

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, баскетбол
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