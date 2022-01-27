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Турция призвала Россию "уменьшить напряженность" в отношениях с Украиной

Турция призвала Россию "уменьшить напряженность" в отношениях с Украиной

КИЕВ. 27 января. УНН. Совет национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, призвал к снижению напряженности и деэскалации между Украиной и Россией. Об этом УНН информирует со ссылкой на Anadolu.

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"Обсужден рост напряженности между Российской Федерацией и Украиной. Совет призвали все стороны к снижению напряженности со здравым смыслом", - говорится в сообщении.

Детали

Нагнетание обстановки не в пользу ни одной из сторон, отметили в Совбезе.

Добавим

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова принять участие в деэскалации отношений между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег в Турцию, чтобы "уладить разногласия". Калин объяснил предложение тем, что Турция одновременно является "дружественной страной как России, так и Украины" и членом НАТО.

Это не впервые, когда турецкий лидер предлагает свою помощь: в ноябре 2021 года он уже заявлял о желании принимать участие в решении российско-украинского конфликта.

По данным Reuters, Турция также обсуждает возможность проведения в Стамбуле следующего заседания Минской группы. Источники не уточнили дату предполагаемой встречи, но сообщили, что на ней ожидается присутствие России, Украины, ОБСЕ и непризнанных "республик Донбасса".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган
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