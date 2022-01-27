Бокс: непобедимый украинский боец получил соперника из Франции

КИЕВ. 27 января. УНН. Украинский боксер полусреднего веса Ярослав Михалушко (4-0, 3 КО) узнал имя будущего визави, информирует УНН со ссылкой на страницу в Instagram промоутерской кампании "b1.boxing".

Детали

20-летний боксер выйдет на ринг против француза Батоура Гирасси (6-6-2, 1 КО). Бой состоится 3 марта в Киеве в рамках шоу Champion Boxing Promotions.

Стоит отметить, что для украинца этот поединок станет пятым на профессиональном ринге. В декабре 2021 года Михалушко победил техническим нокаутом Октавиана Гратии.

Что предшествовало этому

Украинский боксер проведет бой с экс-соперником Кличко.