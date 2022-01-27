У спутника "Сич-2-30" возникли проблемы на орбите: что известно

КИЕВ. 27 января. УНН. Украинский спутник "Сич-2-30" из-за ряда внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не мог установить устойчивую связь с Землей. Его перевели в энергосберегающий режим. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГП “КБ “Южное”.

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"Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает лишь отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что заложенные еще на этапе разработки и создания космического аппарата инженерные решения и алгоритмы работы позволили "Сич-2-1" провести самостоятельные перезагрузки и возобновить свою работоспособность в энергосберегающем режиме.

По результатам последующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено.

"Моделирование динамики движения космического аппарата по орбите с учетом влияния внешних факторов (взаимодействия космического аппарата с магнитным полем Земли, гравитационных и аэродинамических воздействий) свидетельствует о том, что в течение 1-2 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что даст возможность привести ориентацию к штатной", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств вместе со специалистами ГП "КБ "Южное" обеспечивают связь с космическим аппаратом и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний.

Что было раньше

13 января, состоялся запуск украинского спутника “Сич-2-30”. После запуска он вышел на связь.



Украина в честь 30-летия Независимости планировала запустить спутник.

В августе прошлого года глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью УНН сообщил, что запустить его планируется в декабре 2021 года. В декабре он и отправился в Америку.

Однако, впоследствии компания SpaceX вновь перенесла запуск украинского спутника дистанционного зондирования Земли “Сич-2-30” на несколько дней — на 13 января.

Что известно о самом спутнике

Спутник "Сич-2-30" был разработан и собран украинским предприятием “Конструкторское бюро "Южное" в течение 2017-2020 годов. Некоторые компоненты сателлита произвели компании из Европы и Южной Кореи. Сборка и финальные испытания проходили в 2021 году. Все испытания прошли успешно.