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Новости: УНН-Одесса
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Испытания украинской военной техники проходят под Одессой

Испытания украинской военной техники проходят под Одессой

КИЕВ. 27 января. УНН. В Одесской области вблизи села Тузлы Белгород-Днестровского района испытывают опытные образцы вооружения. Об этом сообщают в Белгород-Днестровской районной администрации, передает УНН

Детали

Боевую стрельбу проводят на полигоне “Алибей”. Испытания начались 25 января и окончатся 12 февраля.

На период проведения учений ограничен доступ к морской косе от Лебедевки и прилегающей к полигону части Черного моря. Местная власть просит жителей быть внимательными и при обнаружении обломков ракет, боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов немедленно уведомлять о находке командование полигона или органы местного самоуправления. Там также уточнили, что лучше найденные предметы не трогать и не подпускать к ним других людей до прибытия специалистов.

Напомним, в конце октября на полигоне “Алибей” испытывали новую украинскую самоходную артиллерийскую установку “Богдана”. В июле здесь проходили испытания модернизированных образцов ракетного вооружения к системам “Град” и “Точка-У”.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, техника
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