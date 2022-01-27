Бумажные больничные в Украине разрешили выдавать до 1 мая: в каких случаях

КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине бумажные листы нетрудоспособности продолжат выдавать до 1 мая 2022 года в четырех исключительных случаях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Детали

Врачи смогут выписать бумажные больничные, если:

- нужно продлить или закрыть листок нетрудоспособности, который был выдан в бумажной форме до 1 октября 2021 года;

- истек срок (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинского заключения о временной нетрудоспособности в реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В таком случае решение о предоставлении листка нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения, а при ее отсутствии — главный врач учреждения;

- происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанной в свидетельстве о рождении. Листок нетрудоспособности выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельства о рождении;

- возникли технические проблемы с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного больничного в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности до устранения таких проблем.

Напомним

С 1 октября 2021 года в Украине ввели электронные больничные.

По данным Минздрава, по состоянию на середину января этого года украинцы более 4,5 млн раз воспользовались новой услугой.