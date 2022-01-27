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Балан уволен с должности командующего Нацгвардии: президент издал указ

Балан уволен с должности командующего Нацгвардии: президент издал указ

Николай Балан

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении Николая Балана с должности командующего Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОПУ.

Детали

"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности командующего Национальной гвардией Украины стал Юрий Лебедь.

"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Напомним

27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 г.р. во время выдачи оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли (четверо нацгвардейцев и гражданская женщина), еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

Кроме того, прокуратура будет просить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан после трагедии подал в отставку.

Источник: УНН
Теги: Офис президента Украины
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