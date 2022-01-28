Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,1895  EUR: 32,34 -0,1371 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Пока не критично: эксперт рассказал, что влияет на "подогрев" курса доллара
Пока не критично: эксперт рассказал, что влияет на "подогрев" курса доллара
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
7815

"Динамо" провело заключительный спарринг на первом тренировочном сборе в Испании

"Динамо" провело заключительный спарринг на первом тренировочном сборе в Испании

КИЕВ. 28 января. УНН. Киевское "Динамо" провело четвертый, заключительный контрольный поединок на сборе в Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

Детали

Подопечным Мирчи Луческу противостояла норвежская команда "Буде-Глимт" - чемпион своей страны. Игра получилась интересной, напряженной и завершилась вничью 1:1, оба мяча команды забили в первом тайме. За киевлян забил Витиньо.

Состав "Динамо" (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Сирота, Боль, Вивчаренко, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Витиньо.

"Динамо" (2-й тайм): Нещерет (Бущан, 58), Кендзера, Тимчик, Бурда, Вивчаренко, Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Шепелев, 77), Буяльский, де Пена, Цыганков (Антюх, 81), Гармаш.

Напомним

В предыдущих трех спаррингах киевляне уверенно победили испанский "Атлетико Пульпиленьо" (4:0), "Расинг Унион" из Люксембурга (4:0) и еще одного представителя Испании - команду "Реал Мурсия" (3:1).

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.