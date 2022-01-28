Обсудили увеличение финансовой и оборонной поддержки Украины: детали разговора Зеленского и Байдена

КИЕВ. 28 января. УНН. Вчера вечером, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

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Это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года.

Как отметили, Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Байдену за крепкую и непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии.

Президент Украины приветствовал комментарий Байдена о важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве.

Также Зеленский поблагодарил за помощь в виде оборонной летальной оружия и выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по укреплению оборонной способности Украины.

Президент Украины подчеркнул важность поддержки экономической и финансовой стабильности Украины в нынешней ситуации.

Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США об увеличении финансовой поддержки Украины - как на двусторонней основе, так и посредством привлечения международных финансовых организаций.

Президенты Украины и Соединенных Штатов Америки также обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. Джозеф Байден приветствовал достигнутые договоренности по безусловному возвращению к режиму прекращения огня. Владимир Зеленский подчеркнул готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в будущем.

Напомним

25 января в Украину прибыл третий пакет помощи от США, который содержал оборонительные боеприпасы и 300 ракет Javelin.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал прибытие четвертого самолета с помощью США.