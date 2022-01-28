Теннис: определились финалистки Открытого чемпионата Австралии

КИЕВ. 28 января. УНН. Определились две теннисистки, которые разыграют между собой титул на Australian Open-2022, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Американская теннисистка Даниэль Коллинз впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема". В полуфинале Australian Open она в двух сетах обыграла девятую ракетку мира ИГУ Свьонтек из Польши - 6:4, 6:1.

Зато лидер мировой генерации австралийка Эшли Барти в двух сетах одолела Мэдисон Киз из США - 6:1, 6:3.

Примечательно, что Барти стала первой за 42 года австралийкой, которая вышла в финал Australian Open.

Дополнение

Финал между Барти и Коллинс состоится 29 января.