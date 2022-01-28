Украинские миротворцы уничтожили военную базу боевиков в ДР Конго

КИЕВ. 28 января. УНН. Украинские миротворцы уничтожили военную базу боевиков в Демократической Республике Конго. Об этом в Facebook сообщил спикер 18-го отдельного вертолетного отряда в ДР Конго Александр Савченко, информирует УНН.

Детали

"В результате многочисленных нападений повстанцев на населенные пункты в провинции Северное Киву продолжает гибнуть мирное население. Боевики из террористической группировки под названием Альянс демократических сил (ADF - Allied Democratic Forces) все чаще грабят и сжигают местные поселения. В связи с этим президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди обратился к правительству соседней Уганды с просьбой совместно противодействовать преступлениям боевиков", - говорится в сообщении.

По словам Савченко, совместная операция конголезской и угандийской армии по борьбе с террористами продолжается уже с декабря, но отсутствие инфраструктуры и горная местность препятствует эффективно противодействовать им с помощью автомобильной техники.

Поэтому для обеспечения защиты гражданских жителей руководство Миссии ООН поручило украинским военным нанести огневое поражение по ранее разведанным целям с вертолетов Ми-8 в районе города Буниа.

"В ходе выполнения боевого задания украинские пилоты произвели выстрелы неуправляемыми авиационными ракетами и использовали тепловые ловушки, чтобы избежать вероятной атаки боевиков. По итогам операции все плановые цели были успешно уничтожены", - написал Савченко.

Он добавил, что такие боевые задачи привычны для пилотов 18-го отдельного вертолетного отряда. В соответствии с мандатом миссии ООН проведение мероприятий сдерживания и, при необходимости, огневой поддержки сил ООН входит в основные задачи украинского национального контингента в ДР Конго.