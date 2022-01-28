Сенат США может проголосовать за санкции против России уже на следующей неделе – СМИ

КИЕВ. 28 января. УНН. Сенатор Штатов от Демократической партии Крис Кунс заявил, что законопроект о введении санкций против России могут вынести на голосование Сената уже на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

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"Для нас настал момент собраться вместе и принять мощный двухпартийный пакет санкций, чтобы послать безоговорочный сигнал поддержки Украины, ее независимости, а также лидерства президента Байдена", — заявил Кунс.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.