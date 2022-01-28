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Сенат США может проголосовать за санкции против России уже на следующей неделе – СМИ

Сенат США может проголосовать за санкции против России уже на следующей неделе – СМИ

КИЕВ. 28 января. УНН. Сенатор Штатов от Демократической партии Крис Кунс заявил, что законопроект о введении санкций против России могут вынести на голосование Сената уже на следующей неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Цитата

"Для нас настал момент собраться вместе и принять мощный двухпартийный пакет санкций, чтобы послать безоговорочный сигнал поддержки Украины, ее независимости, а также лидерства президента Байдена", — заявил Кунс.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: США, Россия
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