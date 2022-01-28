Новости: Криминал и ЧП
28 января 2022, 05:37 • Виктория Данильченко • 33135
В жилом доме в Запорожье произошел взрыв: есть жертва и пострадавшие
КИЕВ. 28 января. УНН. В Запорожье в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
Взрыв произошел 28 января в 04:04 на втором этаже четырехэтажного дома с четырьмя подъездами.
Как отметили, из третьего разрушенного подъезда эвакуировали 15 жильцов.
В результате взрыва погиб один человек, еще два пострадали.
Взрыв разрушил несущие элементы в пределах одного подъезда. По предварительным данным, повреждены семь квартир.
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Источник: УНН
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