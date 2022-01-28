В Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи для Украины

КИЕВ. 28 января. УНН. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США готовит новый пакет военной помощи для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Пентагона.

Детали

"Было три отправления, в дальнейшем будут еще", — отметил Кирби.

Он добавил, что американская группа экспертов изучала потребности Украины в системах противовоздушной и противоракетной обороны.

"Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим быть осторожными относительно публичной рекламы тех возможностей, которые предоставляем Украине, учитывая размер, масштабы и силы, которые направлены против нее по ту сторону границы", — сообщил представитель Пентагона.

Напомним

25 января в Украину прибыл третий пакет помощи США, который содержал оборонительные боеприпасы и 300 ракет Javelin.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал прибытие четвертого самолета с помощью от США.