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Официальный курс гривны установлен на уровне 28,9 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 28,9 грн/доллар

КИЕВ. 28 января. УНН. По состоянию на сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,9 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Детали

Основные курсы валют по состоянию на утро 28 января:

28,9879 грн за доллар;

32,3432 грн за евро;

0,37148 грн за российский рубль;

38,8206 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 27 января курс существенно не изменился.

Источник: УНН
Теги: НБУ
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