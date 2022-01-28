КИЕВ. 28 января. УНН. По состоянию на сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,9 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Детали

Основные курсы валют по состоянию на утро 28 января:

28,9879 грн за доллар;

32,3432 грн за евро;

0,37148 грн за российский рубль;

38,8206 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 27 января курс существенно не изменился.