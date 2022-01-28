Футбол: вторая азиатская сборная пробилась в чемпионат мира-2022

КИЕВ. 28 января. УНН. Иранская национальная команда стала участником финальной части третьего чемпионата мира по футболу 2022 года, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Детали

В седьмом туре третьего квалификационного раунда в Азии минимально обыграла Ирак (1:0). Единственный мяч в матче забил форвард португальского "Порту" Мехди Тареми на 48-й минуте.

Благодаря этой победе иранская сборная досрочно получила прямую путевку на мундиаль. Иранцы после семи туров лидируют в своей группе, набрав 19 очков, и уже не опустятся ниже второго места. Второй идет сборная Южной Кореи с 17 баллами, а на третьей позиции - ОАЭ с 9 пунктами.

Отметим, что Иран стал второй азиатской сборной на ЧМ-2022 после хозяев турнира Катара, а также 14-м участником мирового первенства.

Дополнения

Хозяйка чемпионата мира команда Катара была освобождена от квалификации.