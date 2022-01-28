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На 28 января установлена цена банковских металлов

На 28 января установлена цена банковских металлов

КИЕВ. 28 января. УНН. Национальный банк Украины установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Детали

Национальный банк Украины по состоянию на утро 28 января установил такие цены на банковские металлы за 1 грамм:

Золото — 1684.6797 грн;

Серебро —21.4516 грн;

Платина —953.1387 грн;

Палладий — 2113.5966 грн.

По сравнению с 27 января снизилась цена на серебро и платину.

Источник: УНН
Теги: НБУ
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