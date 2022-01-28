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Сегодня ледокол "Ноосфера" отправится в первый рейс в Антарктику

Сегодня ледокол "Ноосфера" отправится в первый рейс в Антарктику

КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня флагман украинского научно-исследовательского флота ледокол "Ноосфера" отправится в свой первый рейс в Антарктику под флагом Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Детали

"Это символично, ведь именно 28 января считается датой открытия Антарктиды", — отметили в НАНЦ.

Перед отправлением судна в 12:00 на Одесском морском вокзале состоится пресс-конференция, во время которой расскажут о маршруте ледокола и исследованиях, которые будет проводит его команда.

Напомним

Научно-исследовательское судно “Ноосфера” отправилось из Одесского морского порта Черноморска 4 декабря. На судоремонтном заводе оно должно было пройти техническое обслуживание перед экспедицией.

Ранее ледокол находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross. В 2021 году судно продали Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины.

5 октября 2021 года судно зашло в акваторию Одесского порта.

Источник: УНН
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