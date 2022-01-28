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ООС: боевики дважды нарушили "тишину"

ООС: боевики дважды нарушили "тишину"

КИЕВ. 28 января. УНН. За прошедшие сутки, 27 января, на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения. Об этом сообщил пресс-центр ООС, информирует УНН.

Детали

Вооруженные формирования Российской Федерации и дальше обстреливают позиции ВС Украины, игнорируя договоренности, которые заключили 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

В Луганской области в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины личный состав опорного пункта обнаружил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", — говорится в сообщении.

Кроме того, неподалеку Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 28 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Источник: УНН
Теги: ООС
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