Взрыв в жилом доме в Запорожье: появилось видео с места происшествия

КИЕВ. 28 января. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео из Запорожья - с места, где произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погиб один человек, еще два человека пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждены 7 квартир.

Подразделениями ГСЧС непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разборке разрушенных конструкций.

ГСЧС обеспечено освещение места происшествия, развернут мобильный пункт обогрева. Также работают два психолога Службы спасения.

Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос о временном расселении.

Что было раньше

В Запорожье 28 января в 4:04 в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва погиб один человек, еще два человека пострадали.

Из третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жильцов.