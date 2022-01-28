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Взрыв в жилом доме в Запорожье: появилось видео с места происшествия

Взрыв в жилом доме в Запорожье: появилось видео с места происшествия

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КИЕВ. 28 января. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала видео из Запорожья - с места, где произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия погиб один человек, еще два человека пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждены 7 квартир.

Подразделениями ГСЧС непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разборке разрушенных конструкций.

ГСЧС обеспечено освещение места происшествия, развернут мобильный пункт обогрева. Также работают два психолога Службы спасения.

Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос о временном расселении.

Что было раньше

В Запорожье 28 января в 4:04 в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва погиб один человек, еще два человека пострадали.

Из третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жильцов.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, взрывы
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