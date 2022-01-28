Утро пятницы в Киеве началось с пробок: где затруднено движение

КИЕВ. 28 января. УНН. По состоянию на 8:20 пятницы, 28 января, в Киеве заметно значительное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, пишет УНН.

Детали

Так, на правом берегу движение затруднено на Воздухофлотском проспектах, Победы, Голосеевском и на бульваре Тараса Шевченко.

Кроме этого, движение затруднено по улицам Жилянской, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Саксаганского, Большой Васильковской и на Владимирском спуске.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Николая Бажана и на улицах Киото, Братиславской, Миропольский.

Движение на мостах - свободно можно было проехать на Дарницком мосту. На мосту Патона движение затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту, мосту Метро и Южном мосту заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.

Дополнение

Сегодня в большинстве областей Украине прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и от 3° мороза до 2° тепла днем.