Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,1895  EUR: 32,34 -0,1371 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
5025

Взрыв в жилом доме в Запорожье: открыто производство

Взрыв в жилом доме в Запорожье: открыто производство

КИЕВ. 28 января. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в жилом многоэтажном доме в Запорожье, в результате которого один человек погиб, а двое пострадали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУНП в Запорожской области.

Цитата:

"По данному факту следственным управлением ГУНП в Запорожской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности")", - говорится в сообщении полиции.

Детали

Как указывают в полиции, по предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки бытового газа.

"Причина взрыва устанавливается", - отметили в полиции.

Стражи порядка вновь уточнили данные о пострадавших.

"Двум пострадавшим оказана медицинская помощь, один человек погиб и около 15 эвакуированы", - сообщили в полиции.

Ранее в ГУНП в области сообщали о трех пострадавших и одном погибшем.

Сотрудниками полиции организованы охрана публичной безопасности и порядка, а также недопущение мародерства в месте проведения работ по ликвидации последствий взрыва.

Что было ранее

В Запорожье в жилом доме 28 января около 4 часов утра произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва погиб один человек.

ГСЧС опубликовала видео из Запорожья - с места, где произошел взрыв в жилом доме.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, взрывы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.