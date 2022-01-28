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Европейское подразделение МХП Perutnina Ptuj увеличило производство курятины

Европейское подразделение МХП Perutnina Ptuj увеличило производство курятины

КИЕВ. 28 января. УНН. Perutnina Ptuj, которая входит в группу международной компании МХП, нарастила объемы продаж. Об этом свидетельствуют операционные результаты деятельности компании, передает УНН.

Детали

Мощности компании по производству курятины составили 111,9 тыс. тонн курятины и индейки (+10% за год).
В то же время, продажи продукта составили 72,8 тыс. тонн, что на 16% выше, чем в 2020 году.

Кроме того, компания нарастила производство продуктов мясопереработки, включая колбасы и полуфабрикаты.

В 2021 году Perutnina Ptuj произвела 41,4 тыс. тонн продуктов мясопереработки, что на 5% больше, чем в 2020 году. Продажи также увеличились на 4%.

Справка

Perutnina Ptuj, которой владеет МХП является ведущим производителем куриного мяса и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Владеет дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Македонии и Румынии и поставляет продукцию в 15 стран Европы. Perutnina Ptuj является вертикально интегрированной компанией на всех этапах производства курятины — от производства кормов, инкубационных яиц, разведения, убоя до производства колбасных изделий и дальнейшей переработке курятины. Компания имеет 110-летнюю историю и преданных сторонников, а продукцию ежедневно потребляет более 2 млн человек. Торговые марки: Perutnina Ptuj, POLI, Jata, Topiko, Pullus, Agronatur.

Источник: УНН
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