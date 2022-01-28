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Красное мясо вызывает рак кишечника — ученые

Красное мясо вызывает рак кишечника — ученые

КИЕВ. 28 января. УНН. Употребление красного мяса провоцирует развитие колоректального рака (онкозаболевания толстого кишечника). Об этом заявили ученые Гарвардской медицинской школы, передает УНН.

Ученые исследовали пищевые привычки около 500 тыс. человек. Результаты исследования опубликованы в “Международном журнале эпидемиологии”.

“Исследование показало, что у людей, которые ели красное или переработанное мясо четыре или более раз в неделю, риск колоректального рака был на 20% выше, чем у тех, кто баловался продуктом менее двух раз в неделю.

Риск колоректального рака возрастает на 19% с каждой ежедневной 25-граммовой порцией переработанного мяса, что эквивалентно ломтику ветчины. А на каждые 50 граммов порции красного мяса в день, равной толстому куску ростбифа, риск колоректального рака повышается на 18%”, — говорится в исследовании.

Специалисты советуют “налегать” на продукты, богаты клетчаткой, такие как овощи, фрукты.

Справка

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

Специалисты советуют заменить красное мясо на белое (курятина, индюшатина). 

Источник: УНН
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