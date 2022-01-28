Расстрел нацгвардейцев в Днепре: стрелку сегодня будут избирать меру пресечения

КИЕВ. 28 января. УНН. Кировский районный суд Днепропетровска сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемия Рябчука. Об этом журналисту УНН сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона.

Цитата:

“Сегодня около 13:00 в Кировском районном суде Днепра (будут избирать меру пресечения Рябчуку — ред.)”, — сказали в прокуратуре.

Детали

В прокуратуре отметили, что время еще будет уточняться.

Прокуратура будет просить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

По факту расстрела в Днепре ГБР начато уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это ст. 115 УКУ (Умышленное убийство), ст. 408 УКУ (Дезертирство) и ст. 410 УКУ (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов). Следователи сообщили Артемию Рябчуку о подозрении по этим статьям.