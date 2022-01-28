ГБР проводит обыски у нардепа Воронько из-за подделки документов

КИЕВ. 28 января. УНН. У члена фракции "Слуга народа" Олега Воронько, присоединившегося к МФО "Розумна политика" Государственное бюро расследований проводит обыски по факту подделки документов. Об этом УНН сообщает со ссылки на ГБР.

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“В рамках уголовного производства по факту подделки документов Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины. Следственные действия происходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности) относительно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.

“Во время судебного рассмотрения в Печерском суде действующий народный депутат предоставил поддельные документы — протокол собрания с информацией о якобы увольнении с поста директора, чем возможно ввел в заблуждение суд”, — отмечается в сообщении.

В ГБР отметили, что предварительная квалификация:

Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 Ст. 358 УК Украины);

служебный подлог (ч. 1 Ст. 366 УК Украины);

введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органум (ч. 2 Ст. 384 УК Украины).

Добавим

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил обыски в Воронько.

"Сегодня к нашему коллеге из МФО "Розумна политика " Олегу Воронько приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес — притянуты за уши. Политические преследования и деятельность "нового“ ГБР - в действии!",- написал он в Telegram.