Расстрел в Днепре: больше всего пострадавшая 22-летняя девушка пришла в сознание

КИЕВ. 28 января. УНН. Пострадавшая во время стрельбы в Днепре 22-летняя Жанна пришла в сознание. Ей удалили больше метра перебитого кишечника. Впереди у нее еще одна операция. Об этом рассказал главный врач больницы им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко, куда доставили четырех пострадавших, передает корреспондент УНН.

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“Вчера удалось удалить весь перебитый кишечник — это толстый и тонкий. Больше метра изъяли наши профессора. Делаем все возможное, чтобы ее стабилизировать, гемоглобин уже поднялся до 90 — это почти норма, и должны потом сделать еще одну операцию, чтобы стабилизировать позвонок. К сожалению, пуля по животу прошла так, что разрушила весь тонкий и толстый кишечник, и вышла через позвонок поперечный”, — рассказал Рыженко.

Детали

По его словам, девушка пришла в сознание - таким образом, сейчас есть стабилизация.

"Хочет разговаривать, трубка мешает. Она старается до нее дотянуться”, — сказал Рыженко.

Рыженко отметил, что остальные пострадавшие - стабильны.

“Один парень тяжелый. С него сняли аппарат искусственного дыхания сегодня рано, он сам дышит, сам разговаривает. Два других нацгвардейца сегодня будут переводиться в отделение. Поэтому идет положительная динамика", - рассказал он.

Кроме того, Рыженко добавил, что все пострадавшие были в "луже крови", когда их забрали скорые с Днепропетровского центра катастроф.

“Они давно не видели такой ужасной картины. Когда они поступили, мы сразу начали переливать кровь. Уже перелили 12 литров, только более 4 - Жанне. Нам очень нужна кровь”, — сказал Рыженко.

Ранее

Рыженко рассказывал, что из пострадавших во время стрельбы в Днепре в тяжелейшем состоянии находится 22-летняя девушка.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

По факту расстрела в Днепре ГБР начато уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса. Это ст. 115 УКУ (Умышленное убийство), ст. 408 УКУ (Дезертирство) и ст. 410 УКУ (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боеприпасов). Следователи сообщили Артемию Рябчуку о подозрении по этим статьям.