Около 130 тыс. человек: Резников назвал количество военных РФ вблизи Украины
КИЕВ. 28 января. УНН. Украина, на фоне угрозы возможного вторжения РФ, на сегодня наблюдает за российскими воинскими частями вблизи, которые насчитывают около 112 тыс. лиц, а с морской и авиационной составляющей - около 130 тыс. лиц. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.
Цитата:
“В начале декабря мы наблюдали за 41 батальонно-тактической группой и другими подразделениями российской армии, которые насчитывали 94 тыс. лиц. С авиационной и морской компонентой это было около 110 тыс. Сейчас мы наблюдаем за частями, которые насчитывают около 112 тыс. лиц, а с морской и авиационной составляющей — около 130 тыс. лиц”, — сказал Резников.
Детали
По его словам, в апреле прошлого года боевая компонента, которую стягивала Россия, составляла 126 тыс. лиц.
Также он отметил, что Россия стянула на 300 танков больше, чем в прошлом году.
“Но количество современных противотанковых средств, которые есть сегодня у наших военных,.. на порядок больше, чем количество потенциальных мишеней", - добавил министр.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.
В тексте упоминаются