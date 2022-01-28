Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,1895  EUR: 32,34 -0,1371 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Заседание Верховной Рады
Эксклюзивные новости УНН
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6945

Рассмотрение апелляционных жалоб на меру пресечения Порошенко перенесли на 11 февраля

Рассмотрение апелляционных жалоб на меру пресечения Порошенко перенесли на 11 февраля

КИЕВ. 28 января. УНН. Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение жалобы на решение об избрании меры пресечения в виде личного обязательства пятому Президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Цитата

“Заседание перенесено на 11 февраля 2022 года”, — говорится в сообщении.

Заседание перенесли из-за того, что в суд не поступили материалы уголовного производства из Печерского районного суда.

Цитата

“На данный момент материалы уголовного производства из Печерского районного суда в Киевский апелляционный суд не поступили. Коллегия судей снимает данное дело с апелляционного рассмотрения", - сказал судья.

Дополнение

Сообщается, что прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Что было раньше

Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Офис Генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко.

Так, Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве в отношении преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “Л/ДНР”. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.