Детектив НАБУ дал в долг свою трехлетнюю зарплату

КИЕВ. 28 января. УНН. Старший детектив Национального антикоррупционного бюро второго подразделения детективов Главного подразделения детективов Владимир Усиков дал в долг неизвестному лицу 3 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного положения, передает УНН.

Так, соответствующий заем Усиков осуществил 22 января этого года. В своих расходах детектив указал эти деньги как кредит.

Согласно декларации детектива за 2020 год, его зарплата за год в НАБУ составляла более 1,3 млн гривен.

Также он задекларировал 364 тыс. гривен на банковском счете, и 120 тыс. долларов наличными.

Некоторые факты о НАБУ

За последние 5 лет финансирование НАБУ увеличилось в полтора раза, с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн.

Только автопарк НАБУ обошелся украинцам в 105 млн грн или около 4 млн долларов.

А в прошлом году детективы НАБУ заказали себе нижнего белья на 700 тыс. грн.

В то же время за последние 5 лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился вдвое (с 35% до 16%). Больше, чем НАБУ, украинцы доверяют всем другим правоохранительным органам: СБУ, прокуратуре и полиции.

В этом году Артем Сытник должен сложить свои полномочия, однако будет исполнять свои обязанности до назначения нового директора НАБУ, которого будут выбирать при участии представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами Украины называют нарушением суверенитета страны.