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Российские войска в Беларуси больше похожи на оккупационный контингент - Резников

Российские войска в Беларуси больше похожи на оккупационный контингент - Резников

КИЕВ. 28 января. УНН. Российские войска, прибывающие на учения в Беларусь, по своему составу больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Что касается российских войск, прибывающих на учения в Беларуси. По своему составу они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, и представляют большую угрозу Минску, чем Украине”, — сказал министр.

Детали

По словам Резникова, вместе с МВД, пограничниками, СБУ, Минобороны внимательно наблюдает за северным направлением, и на сегодня нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз.

Он подчеркнул, что “никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе, это нонсенс”.

“У нас очень теплые чувства к белорусскому народу, и любые силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины”, — добавил он.

Дополнение

Речь идет о совместных учениях Беларуси и РФ "Союзная решительность - 2022", которые пройдут с 10 по 20 февраля. Минск заявил, что российские войска покинут Беларусь после окончания учений.

Развертывание войск РФ в Беларуси, к северу от Украины, является частью более масштабного наращивания российской военной мощи в регионе, что вызвало опасения Запада, что Москва планирует напасть на Украину. Россия отрицает любой такой план.

Источник: УНН
Теги: Россия, Минобороны, Украина, Беларусь, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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