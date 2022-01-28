Украинцы увеличили потребление электроэнергии в январе на 5%

КИЕВ. 28 января. УНН. Потребление электроэнергии в январе превышает потребление за аналогичный период прошлого года на 5%. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.

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“Этот отопительный сезон проходит в условиях беспрецедентных вызовов не только для Украины, но и для всего мира. Цены на газ, уголь, нефть, другие энергоресурсы поднимаются до рекордных уровней. Все это также сопровождается увеличением потребления электроэнергии на фоне восстановления бизнес-активности Украины. Для примера, за 25 дней января этого года потребление электроэнергии превышает потребление за аналогичный период прошлого года на 5%”, — сказал Шмыгаль.

Детали

Основную нагрузку в этом отопительном сезоне, по словам Премьера, несет атомная генерация. Сейчас работает 14 блоков АЭС.

Он сообщил, что в начале февраля запланировано завершение планового текущего ремонта энергоблока № 4 Ровенской АЭС и включение его в сеть, что должно обеспечить работу 15 блоков атомных электростанций.

Контекст

В Украине с началом отопительного сезона говорили о невыполнении плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии. При этом Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

Чтобы избежать дефицита ресурса и пополнить склады топливом, Украина начала его импорт, в том числе морем. Запасы угля на складах Украины выросли.

Также Украина в таких условиях сделала ставку на атомную генерацию.

В то же время, по данным Минэнерго, в этом отопительном сезоне в Украине потребление электроэнергии выросло почти на 6%.

При этом премьер Денис Шмигаль 15 декабря заявлял, что никаких веерных отключений потребителей с начала отопительного сезона не происходило. А многочасовые отключения, которые могут иметь место в том или другом городе, по его словам, — это “неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями”. В Минэнерго указывали: если украинцам и отключают электроэнергию - не из-за дефицита. Единственная причина отсутствия в домах украинцев электроснабжения является проведение плановых и аварийных ремонтов оператором систем распределения, отмечали в министерстве.

Однако, продолжительность перерывов в электроснабжении не должна превышать суммарно 8 часов в сутки в зимние месяцы в случае невозможности обеспечения резервным питанием, отмечали в регуляторе — НКРЭКУ.