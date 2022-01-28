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Путин планирует встретиться с представителями немецкого бизнеса

Путин планирует встретиться с представителями немецкого бизнеса

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент России Владимир Путин планирует встретиться с представителями бизнеса Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Президент традиционно общается с представителями большого бизнеса из стран - наших основных торгово-экономических партнеров. Готовятся разные встречи, в том числе, со временем пройдет и встреча с германским бизнесом", - сказал Песков.

Дополнение

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Германия зависит примерно на 55% от российского газа.

Контекст

Руководитель европейского бюро Politico Мэтт Карнишниг заявил, что под влиянием энергетических и коммерческих интересов, а также политической культуры, Германия отдалилась от Запада, в частности от США. Это хорошо демонстрируют вопросы, связанные с Украиной.

Германия систематически отказывается от военной помощи Украине. В частности, речь идет о поставках оборонительного оружия.

Как писал УНН, ФРГ даже воспользовалась своим правом вето и заблокировала передачу Украине протидронових винтовок, купленных через Агентство поддержки и закупок НАТО.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться с Берлином.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Германия, бизнес
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