КИЕВ. 28 января. УНН. Президент России Владимир Путин планирует встретиться с представителями бизнеса Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Президент традиционно общается с представителями большого бизнеса из стран - наших основных торгово-экономических партнеров. Готовятся разные встречи, в том числе, со временем пройдет и встреча с германским бизнесом", - сказал Песков.

Дополнение

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Германия зависит примерно на 55% от российского газа.

Контекст

Руководитель европейского бюро Politico Мэтт Карнишниг заявил, что под влиянием энергетических и коммерческих интересов, а также политической культуры, Германия отдалилась от Запада, в частности от США. Это хорошо демонстрируют вопросы, связанные с Украиной.

Германия систематически отказывается от военной помощи Украине. В частности, речь идет о поставках оборонительного оружия.

Как писал УНН, ФРГ даже воспользовалась своим правом вето и заблокировала передачу Украине протидронових винтовок, купленных через Агентство поддержки и закупок НАТО.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться с Берлином.