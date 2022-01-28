Рухнувшая стена дома травмировала людей в Одессе

КИЕВ. 28 января. УНН. Стена дома обрушилась на рабочих во время строительных работ, которые проводились на улице Хуторской в Одессе. ЧП, в результате которого травмировано трое человек, произошло утром 28 января. Обрушение произошло на площади в 20 кв м, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По словам местных жителей, строители собирались обрушить одну из стен ремонтируемого дома так, чтобы она упала на улицу, однако обвал произошел внутрь. Один из рабочих получил открытые переломы, его напарники также получили травмы. Во время обрушения в аварийной части дома находились две семьи – в квартирах на первом и втором этажах. Никто из жильцов не пострадал.

Отметим, что дом в Хуторском переулке пострадал 2 апреля 2021 года от взрыва газа и был частично разрушен. Тогда погиб один человек, четверо получили повреждения. После этого мэрия провела тендер на восстановление дома, и подрядная организация начала восстановительные работы.