Макрон после звонка Путину позвонит Зеленскому - СМИ

КИЕВ. 28 января. УНН. После звонка российскому лидеру Владимиру Путину президент Франции Эммануэль Макрон переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на France Info.

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"Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в 19:00 в пятницу, 28 января", - пишет France Info со ссылкой на Елисейский дворец.

Детали

Президенты будут общаться вслед за дискуссией, которую Макрон провел с Владимиром Путиным в пятницу утром. Содержание разговора, как сообщается, пока не раскрывается.

Добавим

В среду в Париже состоялись переговоры советников лидеров "нормандского формата". По ее итогам Елисейский дворец опубликовал декларацию советников.