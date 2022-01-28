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Макрон после звонка Путину позвонит Зеленскому - СМИ

Макрон после звонка Путину позвонит Зеленскому - СМИ

КИЕВ. 28 января. УНН. После звонка российскому лидеру Владимиру Путину президент Франции Эммануэль Макрон переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН со ссылкой на France Info.

Цитата

"Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в 19:00 в пятницу, 28 января", - пишет France Info со ссылкой на Елисейский дворец.

Детали

Президенты будут общаться вслед за дискуссией, которую Макрон провел с Владимиром Путиным в пятницу утром. Содержание разговора, как сообщается, пока не раскрывается.

Добавим

В среду в Париже состоялись переговоры советников лидеров "нормандского формата". По ее итогам Елисейский дворец опубликовал декларацию советников.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
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