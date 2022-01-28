Украина работает над ракетной программой, предусмотрены заказы для предприятий в Днепре - министр

КИЕВ. 28 января. УНН. В ракетной программе Украины, которая пока находится на стадии согласования, предусмотрены заказы для днепровских предприятий, таких как КБ “Южное” и “Южмаш”. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Сейчас ракетная программа находится на стадии согласования. Там предусмотрено, в том числе, заказ для днепровских предприятий, которые вы упоминали (КБ "Южное“, "Южмаш“ — ред.)”, — сказал Рябикин, отвечая на вопрос нардепа.

Детали

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что законом Украины о Государственном бюджете на 2022 год по соответствующей бюджетной программе на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники, средств оборудования предусмотрено из общего фонда Госбюджета ассигнования в размере 28,4 млрд грн, включительно с ракетной программой.

Дополнение

В декабре Кабинет министров Украины перераспределил 333 млн 188 тыс. грн на закупку вооружения и военной техники, в том числе авансирования закупки комплекса 360МЦ ("Нептун").