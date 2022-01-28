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В Киеве нашли повешенным украинского боксера Вирчиса

В Киеве нашли повешенным украинского боксера Вирчиса

Владимир Вирчис

КИЕВ. 28 января. УНН. В Киеве нашли повешенным украинского боксера Владимира Вирчиса. Об этом сообщили в полиции Киева, передает УНН

Детали

Отмечается, что сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что возле дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчины. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и “скорая”.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, а правоохранители направили тело погибшего на экспертизу. Следственно-оперативная группа задокументировала произошедшее и изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых экспертных исследований.

"Уже утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и до сих пор не вернулся. Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис”, — отметили в полиции.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с пометкой “самоубийство”. Идет следствие.

Напомним

В одесском лицее Олимпиец в уборной воспитательница обнаружила повешенным 15-летнего парня.

Источник: УНН
Теги: бокс, Украина, полиция, смерть
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