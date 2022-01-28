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Spiegel: Берлин высылает российского дипломата за шпионаж

Spiegel: Берлин высылает российского дипломата за шпионаж

КИЕВ. 28 января. УНН. Федеральное правительство выслало российского дипломата из страны. По информации Der Spiegel, сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "персоной non grata", пишет УНН.

Детали

По информации источников издания, знакомых с процессом, мужчина якобы был аккредитован как дипломат, а на самом деле был “штатным сотрудником российской службы внешней разведки”.

Дипломат, как сообщается, был разоблачен в рамках расследования Федеральной прокуратуры в отношении россиянина Ильнура Н. Следователи обвиняют его в шпионаже в пользу России.

Утверждается, что в качестве научного сотрудника кафедры указанный гражданин передал информацию в СВР РФ, которых интересовала, среди прочего, технология европейской ракеты-носителя “Ариан”.

Ильнур Н. был арестован летом 2021 года, и на этой неделе ему были предъявлены обвинения в Высшем земельном суде Мюнхена. Россиянин сказал следователям, что не знал, что имеет дело с российской разведкой. Однако, как сообщается немецкая прокуратура не могла привлечь к ответственности российского куратора Ильнура Н. из-за его дипломатического статуса.

Вскоре после ареста россиянина ему пришлось покинуть Германию.

Добавим

В прошлом месяце Германия объявила, что высылает двух российских дипломатов. Это произошло в тот же день, когда высший земельный суд Берлина признал россиянина Вадима “Соколова”-Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Подсудимый был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Источник: УНН
Теги: Россия, Германия, шпионаж
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