Рабочий, пострадавший от обрушения стены в Одессе, умер в скорой

КИЕВ. 28 января. УНН. Один из рабочих, пострадавших при обвале стены дома в Одессе 28 января, умер в карете скорой. Пострадало еще два человека. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС, передает УНН.

Детали

Обрушение стены дома на улице Хуторской в Одессе произошло во время демонтажных работ в 11 часов 28 января. По словам местных жителей, строители собирались обрушить одну из стен ремонтируемого дома так, чтобы она упала на улицу, однако обвал произошел внутрь. Один из рабочих получил открытые переломы, его напарники также получили травмы. Во время обрушения в аварийной части дома находились две семьи – в квартирах на первом и втором этажах. Никто из жильцов не пострадал.

Отметим, что дом в Хуторском переулке пострадал 2 апреля 2021 года от взрыва газа и был частично разрушен. Тогда погиб один человек, четверо получили повреждения. После этого мэрия провела тендер на восстановление дома, и подрядная организация начала восстановительные работы.