Новый коронавирусный антирекорд в Одесской области - 2406 больных

ОДЕССА. 28 января. УНН. По данным на утро 28 января, в Одесской области зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 2406 человек за сутки, от осложнений умерло 4 человека, передает УНН со ссылкой на данные департамента здравоохранения Одесской ОГА.

Новый показатель побил антирекорд за прошедшие сутки - 1939 случаев.

Всего за время пандемии в Одесской области заболело 256 396 человек, 5708 из них умерли. 232 336 выздоровели, в том числе 210 за сутки. С начала вакцинальной кампании в Одесской области сделали 1,6 миллиона прививок, из которых 823 тысячи первой дозой, 806 тысяч второй, 516 и 11 тысяч - бустерной.

Отметим, что в начале января суточная заболеваемость коронавирусом в регионе составила меньше 100 человек. В декабре максимальная суточная заболеваемость в регионе достигала уровня в 862 случаев. В ноябре суточная заболеваемость в области держалась на уровне полутора тысяч.