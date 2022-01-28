Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,99 0,1895  EUR: 32,34 -0,1371 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Обеспечение газом в случае нападения РФ: Оператор ГТС ответил на ключевые вопросы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: COVID-19
Архив
5985

Новый коронавирусный антирекорд в Одесской области - 2406 больных

Новый коронавирусный антирекорд в Одесской области - 2406 больных

ОДЕССА. 28 января. УНН. По данным на утро 28 января, в Одесской области зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 2406 человек за сутки, от осложнений умерло 4 человека, передает УНН со ссылкой на данные департамента здравоохранения Одесской ОГА.

Новый показатель побил антирекорд за прошедшие сутки - 1939 случаев.

Всего за время пандемии в Одесской области заболело 256 396 человек, 5708 из них умерли. 232 336 выздоровели, в том числе 210 за сутки. С начала вакцинальной кампании в Одесской области сделали 1,6 миллиона прививок, из которых 823 тысячи первой дозой, 806 тысяч второй, 516 и 11 тысяч - бустерной.

Отметим, что в начале января суточная заболеваемость коронавирусом в регионе составила меньше 100 человек. В декабре максимальная суточная заболеваемость в регионе достигала уровня в 862 случаев. В ноябре суточная заболеваемость в области держалась на уровне полутора тысяч.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.