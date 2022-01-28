В посольстве требуют от госСМИ Черногории удалить новость о “нападении Украины” на “ЛНР”

КИЕВ. 28 января. УНН. В посольстве Украины в Черногории требуют от государственной телерадиокомпании страны РТКГ удалить новость о якобы “нападении Украины” на сепаратистов так называемой “ЛНР” и публично опровергнуть ее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство.

В посольстве отметили, что в момент наибольшей угрозы нападения России на Украину они были буквально потрясены публикацией новостей государственной службы Черногории РТКГ, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины.

Цитата

“Призываем RTCG как можно скорее удалить эту провокационную публикацию и предотвратить в будущем распространение информации, не соответствующей официальной позиции Черногории, связанной с территориальной целостностью Украины и международного права. Призываем RTCG больше избегать таких некрасивых ситуаций”, — говориться в сообщении.

Детали

Также в посольстве потребовали публично опровергать любую ложную информацию.

Так, сайт государственной телерадиокомпании Черногории РТКГ опубликовал новость о там, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой “ЛНР”.

Дополнение

Видео, где якобы в прямом эфире американского телеканала CNN ошибочно обозначили Харьков как российский город, на самом деле оказалось фейком.

Напомни, что французский телеканал France Télévisions в видеосюжете о ситуации на востоке Украины изобразил на карте временно оккупированный Крым как часть российской территории.