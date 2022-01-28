Избрание меры пресечения стрелку Рябчуку: суд начал заседание

КИЕВ. 28 января. УНН. Кировский районный суд Днепропетровска начал заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения к подозреваемому в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемию Рябчуку. Об этом журналисту УНН сообщили в территориальном управлении ГБР, расположенном в городе Полтаве.

Цитата

“Заседание (относительно Рябчука — ред.) началось", - сказали в ГБР.

Добавим, что заседание началось около 16:00.

Что было раньше

Стрелка доставили в суд.

Прокуратура настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли-четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.

Кировский районный суд Днепропетровска сегодня в 16:00 планирует рассмотреть ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемию Рябчуку.

Прокуратура будет просить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.