Покайтесь и встаньте на колени: Лукашенко обратился с заявлением к изгнанной оппозиции страны

КИЕВ. 28 января. УНН. Авторитарный лидер Белоруссии Лукашенко посоветовал изгнанным активистам оппозиции "вернуться домой, покаяться и преклонить колени", повторив при этом обещание уйти в отставку, если народ "примет решение" за него. Его слова приводит агентство Белта, передает УНН.

Президент Александр Лукашенко сделал это заявление в своем ежегодном обращении к нации, стремясь подчеркнуть свою власть после подавления беспрецедентной волны массовых протестов против его правления.

Детали

Лукашенко в пятницу заявил, что против его правления выступает не более 10% населения, и призвал активистов оппозиции в изгнании вернуться "домой, на коленях".

"Мой вам совет: приходите домой, покайтесь и встаньте на колени, - сказал Лукашенко. - Дальше будет хуже".

Подавив протесты, Лукашенко неоднократно давал расплывчатые обещания, которые ни к чему его не обязывали.

В пятницу он подчеркнул, что решать должен народ.

"Вы будете решать, уйдет ли этот президент в отставку. Если вы считаете нужным, чтобы я сделал больше для этой страны, вы так и скажете", — заявил Лукашенко.

Контекст

В 2020 году Лукашенко, который почти три десятилетия железной рукой руководит Беларусью, пережил самую большую и устойчивую волну массовых протестов в истории страны. Демонстрации, крупнейшая из которых собрала до 200 000 человек, были вызваны его победой на шестом сроке президентских выборах в августе 2020 года, которые оппозиция и Запад осудили как сфальсифицированные.

Протестующие требовали новых выборов и отставки Лукашенко и столкнулись с жестокими репрессиями со стороны властей: более 35 000 человек были арестованы и тысячи жестоко избиты. Ключевые деятели оппозиции, в частности Светлана Тихановская, главный соперник Лукашенко на выборах, покинули страну на фоне репрессий вместе с тысячами простых белорусов.

Дополнение

На прошлой неделе Лукашенко назначил на конец февраля референдум по конституционным поправкам, которые могут позволить ему еще больше укрепить свою власть и оставаться на своем посту до 2035 года. Голосование запланировано на 27 февраля.

Поправки возвращают ограничения на президентские сроки, отмененные во время правления Лукашенко, позволяя президенту пребывать в должности лишь два пятилетних срока. Однако ограничение вступит в силу лишь после того, как новоизбранный президент вступит в должность, что дает Лукашенко возможность баллотироваться еще на два срока после истечения его нынешнего срока в 2025 году.

Поправки также наделяют существенными новыми полномочиями Всебелорусское народное собрание, орган, который номинально представляет широкий круг белорусского общества, но в прошлом состоял в основном из государственных чиновников и сторонников. Президент автоматически становится членом собрания и может быть избран другими делегатами как его председатель.

Полная версия проекта обновленной Конституции Беларуси здесь.