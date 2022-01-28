Скажите открыто - мы никогда не будем в НАТО: Зеленский призвал иностранных лидеров к откровенности

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных лидеров к откровенности. Об этом он заявил во время общения с представителями иностранных СМИ, пишет корреспондент УНН.

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“Мы говорим о гарантии безопасности. Когда мы говорим о НАТО, мы должны глубже говорить об этом вопросе. Я знаю, что этот вопрос очень не нравится многим. Некоторым, скажем так, членам НАТО. Но мы хотим конкретики. На что нужно рассчитывать. Поэтому НАТО — это гарантии безопасности, это первый вопрос, а второй вопрос — это уровень нашей армии”, — заявил Президент.

Детали

С его слов, несмотря на то, будет ли Украина в НАТО или нет, ей все равно необходимо развивать собственную армию, ведь “мы точно сейчас понимаем — если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами”.

Он также призвал к немедленным санкциям против России до того, как станет поздно.

"Когда ты защищаешь себя сам, когда ты — один на один с очень непростым государством, ты спрашиваешь: "Что такое санкции после? Кому они адресованы? Для чего они? Они касаются Украины?" Извините, к сожалению нет. Я не понимаю, что будет потом. Если будет полномасштабная война. Зачем нам санкции потом. Поэтому речь о санкциях точно не для нашего государства. Поэтому речь о сдерживании полномасштабной агрессии в сторону ЕС. Но это нельзя делать за счет Украины”, — заявил Зеленский.

“У нас 15 тысяч человек погибло. А многие говорят о санкциях. Это не честно. Я очень откровенен в этом. Об этом я говорю. То есть, скажите причины. Мы не в НАТО? Ну так скажите причины, почему мы не в НАТО. Скажите открыто - мы никогда там не будем. Я относительно многих членов Альянса. Кто об этом говорит. Кто-то приезжает, мы жмем руки, и кто-то говорит: “Если бы не это государство, мы бы обязательно поддержали". А кто-то говорит другое. Когда все поддержат, мы тоже поддержим. А зачем нам говорить о будущем? У нас риски в нашем настоящем”, — добавил Президент.

Ранее

В феврале 2021 года в интервью изданию Axios украинский президент Владимир Зеленский назвал членство Украины в НАТО одним из важнейших вопросов безопасности, что могло предотвратить "эскалацию" на Донбассе.

Тогда он обратился к президенту США Джо Байдену с прямым вопросом относительно членства в Альянсе.

"Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?"- добавил глава Украины.

Напомним

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.