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ООС: на востоке Украины сохранялась"тишина"

ООС: на востоке Украины сохранялась"тишина"

КИЕВ. 28 января. УНН. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом информирует штаб ООС, передает УНН.

Цитата

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Добавим

За прошедшие сутки, 27 января, на востоке Украины со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения.

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Источник: УНН
Теги: Донбасс, ВСУ, боевики, ООС
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