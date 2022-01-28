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Более 80 тонн боеприпасов: в Украину прибыла четвертая партия помощи от США

Более 80 тонн боеприпасов: в Украину прибыла четвертая партия помощи от США

КИЕВ. 28 января. УНН. В Украину, 28 января, прибыла 81 тонна боеприпасов от США. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

“На этот раз четвертая “птица" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе мы ждем очередные самолеты из США с военно-технической помощью для укрепления обороноспособности Украины”, - написал Резников.

Напомним

Ранее, в аэропорту “Борисполь” разгрузили самолет, в котором прибыла третья партия летального вооружения от США.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.

Источник: УНН
Теги: США, Минобороны, Украина
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