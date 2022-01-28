Расстрел нацгвардейцев в Днепре: Рябчук просит отправить его не на гаупвахту, а в СИЗО

КИЕВ. 28 января. УНН. Подозреваемый в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемий Рябчук во время судебного заседания попросил отправить его в СИЗО вместо гаупвахты. Это просил и его адвокат, передает корреспондент УНН.

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“Мне искренне жаль людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виновен и полностью осознаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ночь 26-27 января. После задержания с прокурором и следователями мы провели допрос, на котором я до поздней ночи рассказывал, что было. Мое единственное желание - отправить меня не на гауптвахту, а в следственный изолятор”, — заявил Рябчук.

Что было раньше

Прокуратура настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.



Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия, по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли - четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно.