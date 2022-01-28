Квартира в Житомире и 3500 долларов наличных у жены: что задекларировал пойманный на взятке нардеп Кузьминых

КИЕВ. 28 января. УНН. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, которого разоблачили на "горячем" во время получения взятки, задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных у жены, пишет УНН.

Детали

Так, квартира, которая внесена в декларацию 31.03.2021, имеет площадь 55,83 метров квадратных. Она находится в собственности депутата и Кузьминых Надежды Григорьевны. Также, Кузьминых задекларировал арендованную квартиру в Киеве площадью 96 метров квадратных метров.

Относительно объектов незавершенного строительства, ценного движимого имущества (кроме транспорта), самих транспортных средств, ценных бумаг, данные в декларации отсутствуют.

Источником дохода депутата указана заработная плата в размере 494 418 гривен.

На банковских счетах у Кузьминых 33000 гривен и наличными 180 800 гривен. В собственности жены находится 3500 долларов наличных.

Также, в декларации указана аренда недвижимости на территории Украины.

Напомним

Народного депутата Украины от “Слуги народа” Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.