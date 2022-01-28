Кулеба обсудил с двухпартийной делегацией Конгресса США комплексный пакет сдерживания РФ

КИЕВ. 28 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Ключевой темой переговоров стало воплощение комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом и при участии членов Конгресса Марка Грина, Виктории Спарц, Тома Малиновски, Ами Бера, Колени Оллреда, Сары Джейкобс, Дэвида Сисиллина, Огаста Флюгера, Мики Шеррил и Крисси Хулахан.

Кулеба подчеркнул, что единство международного сообщества с Украиной сегодня имеет ключевое значение для сохранения и защиты мира, справедливости и безопасности во всем евроатлантическом пространстве.

Министр напомнил, что в начале декабря он призвал всех иностранных партнеров запланировать визиты в Украину на январь-февраль 2022 года. Постоянное присутствие высоких иностранных гостей в нашем государстве играет важную роль в сдерживании России и в целом снижает напряжение. В этом контексте он выразил благодарность членам Конгресса США за своевременный и важный визит.

"Украина имеет надежную двухпартийную поддержку США на фоне агрессивных действий Российской Федерации. Мы благодарны за эту многолетнюю и единодушную позицию обеих партий Конгресса США”, - отметил Дмитрий Кулеба.

Добавим

Ключевой темой переговоров стало воплощение Украиной, США и европейскими партнерами комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии. Собеседники обсудили укрепление международной коалиции в поддержку Украины, пакет жестких санкций против Кремля, углубление безопасного взаимодействия с Украиной, поддержку США и партнеров стабильности экономики и финансовой системы Украины на фоне экономических вызовов российской эскалации.

Кулеба напомнил о единственном способе, которым Россия может доказать отсутствие намерений новой военной операции против Украины: продолжение ею дипломатических переговоров в рамках устоявшихся форматов.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что наше государство отдано политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Он отметил, что завершением российской агрессии против Украины будет не только деэскалация Россией нынешнего напряжения, а полный возврат временно оккупированных РФ территорий Украины, территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма политико-дипломатическим путем.

Члены делегации подтвердили единодушную поддержку США Украины и украинского народа в отстаивании суверенитета и территориальной целостности своего государства, готовность Соединенных Штатов конкретными действиями усиливать безопасность Украины и способствовать стабильности экономической и финансовой системы нашего государства.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

26 января США и НАТО передали России письменный ответ на “гарантии безопасности”.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планирует в ближайшие дни обсудить с Лавровым ответ США на российские “гарантии безопасности”.