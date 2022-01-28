Лавинная опасность в Карпатах: спасатели призвали не покорять горы в эти выходные

КИЕВ. 28 января. УНН. Сотрудники ГСЧС предупредили о значительной лавинной опасности в Карпатах с 28 по 30 января. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение службы.

Детали

"28-30 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.

Спасатели призвали отдыхающих воздержаться от походов в горы и соблюдать правила личной безопасности.